В МИД ответили на отказ Зеленского от переговоров с Россией Замглавы МИД России Вершинин: отказ Зеленского от переговоров с Москвой — неправильная позиция

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Владимир Зеленский

Замглавы МИД России Сергей Вершинин прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Москвой. По его мнению, украинский лидер занял неверную позицию, сообщает РИА Новости.

Я думаю, совершенно неправильная, подлежащая осуждению позиция, потому что мы говорили о готовности говорить, — цитирует агентство замминистра.

Вершинин напомнил, что переговоры между Россией и Украиной велись, состоялось несколько раундов, последний из которых прошел в Стамбуле. Однако после этого диалог был прерван по инициативе Киева.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отметил, что диалог сторон зависит от хода спецоперации. Если Россия достигнет значимых результатов, то у Украины просто не будет другого выхода, как сесть за стол переговоров.