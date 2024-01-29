В МИД ответили на обвинения России в создании напряженности в Техасе Замглавы МИД Рябков: РФ не вмешивалась в создание напряженности в Техасе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела США, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС. Таким образом он ответил на ряд публикаций о том, что Москва провоцирует напряженность между федеральными властями США и штатом Техас.

Это повторяется постоянно, и поводы они будут находить и дальше, чтобы пытаться приписать нам вмешательство во внутренние дела США. Этого не было, нет и не будет, — сказал Рябков.

Он добавил, что попытки таким образом заработать на таких обвинениях политические очки свойственны как Демократической, так и Республиканской партиям США. При этом он с прискорбием отметил, что этим же грешат функционеры администрации президента США Джо Байдена.

13 января нацгвардия Техаса ранее взяла под контроль участок границы между США и Мексикой. Доступ сотрудникам федеральной пограничной службы при этом был заблокирован. Это произошло на фоне бесконтрольного потока мигрантов в штат.

Вице-губернатор штата Дэн Патрик позднее отметил, что крупнейшая ошибка, которую может совершить президент США Джо Байден, это пойти на конфронтацию с техасскими силовиками и властями. Он также призвал главу государства «уйти с дороги» и не мешать защите границы. По его словам, штат сделает свое дело несмотря ни на что, а в федеральной власти он не нуждается.