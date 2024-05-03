В МИД ответили на обвинения Чехии в причастности РФ к взрывам в 2014 году Захарова: обвинения в причастности РФ к взрывам в Чехии в 2014 году сфабрикованы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Обвинения в адрес РФ в причастности к взрывам на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году полностью сфабрикованы, это подтверждают итоги проведенного расследования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, трансляция которого ведется на Rutube-канале российского внешнеполитического ведомства. По ее словам, обвинения были выдвинуты по политическому заказу США и Великобритании.

Во всей этой истории очевиден лишь политический заказ на обвинение нашей страны, по обыкновению старательно исполненный Прагой под управлением Лондона и Вашингтона. Итоги расследования о взрывах на военных складах Чехии в 2014 году лишь подтвердили сфабрикованный и заказной характер обвинений, выдвинутых в адрес России, — сказала она.

Бывший президент Чехии Милош Земан, который возглавлял республику с 2013 по 2023 год, в конце апреля заявил, что сомневается в причастности России к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице. По его словам, следователи не предоставили убедительных доказательств, что агенты российских спецслужб передвигались по территории военных объектов.

Земан выступил с соответствующим заявлением после того, как начальник Национального центра борьбы с организованной преступностью Иржи Мазанек заявил о решении отложить уголовное дело о взрывах. Ущерб в материальном отношении составил порядка $47 млн.

В конце 2014 года прогремели два крупных взрыва на складах в чешской деревне Врбетице. Первый взрыв случился 16 октября, в ходе него взорвались 50 тонн боеприпасов, он также привел к смерти двух сотрудников Imex Group. Второй произошел 3 декабря на объекте, в котором складировалось 13 тонн взрывчатки. В результате взрывов были эвакуированы жители близлежащих сел.

Чешские власти возложили ответственность на военную разведку России. В ведомстве утверждают, что такая операция была осуществлена с целью «воспрепятствовать поставке оружия и боеприпасов в области, где проводила свои операции российская армия». По мнению полиции, те, кто организовал взрывы во Врбетице, на краткое время прибыли в Чехию из России.