В МИД ответили на неучастие Армении в заседании СМИД ОДКБ Галузин: Россия рассчитывает на понимание Арменией возможностей ОДКБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Галузин

Москва рассчитывает, что Ереван осознает возможности площадки ОДКБ в части сотрудничества по вопросам региональной безопасности, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Так он отреагировал на неучастие Армении в заседании совета министров иностранных дел организации, которое пройдет в Алма-Ате 21 июня, передает РИА Новости.

Мы рассчитываем, что наши армянские партнеры <...> придут к пониманию того, что наиболее эффективным методом обеспечения региональной безопасности является сотрудничество между региональными государствами, — заявил Галузин.

Он отметил, что площадка Организации Договора о коллективной безопасности дает все возможности для этого. Дипломат добавил, что Ереван остается союзником Москвы.

Ранее пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян сообщила, что глава МИД республики Арарат Мирзоян не будет участвовать в предстоящем заседании совета министров иностранных дел ОДКБ. Заявление прозвучало на фоне выступления премьера Армении Никола Пашиняна в парламента, в ходе которого он подтвердил намерение страны выйти из Организации Договора о коллективной безопасности. По его мнению, это является «логичным шагом».