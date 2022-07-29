В МИД отреагировали на запрос Госдепа о разговоре Блинкена с Лавровым Захарова: Лавров уделит внимание запросу о разговоре с Блинкеном, когда позволит время

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров уделит внимание запросу Госдепа о разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном, когда позволит время. Сейчас министр серьезно занят, отметила она в беседе с РИА Новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уделит этой просьбе внимание, когда позволит время. Сейчас у него насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи, — подчеркнула представитель МИД.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс 28 июля во время общения с журналистами сказал, что США по-прежнему ожидают разговора госсекретаря с главой российского МИД по обмену заключёнными. В Вашингтоне все еще надеются, что он состоится на днях, уточнил Прайс.

Ранее стало известно, что Нед Прайс заявил: в Москве якобы подтвердили получение такого запроса. Также представитель Госдепа отметил, что ожидаемый разговор не коснётся переговоров по поводу Украины и нормализации российско-американских отношений.