В МИД России отреагировали на ядерное усиление стран НАТО Замглавы МИД РФ Грушко: Россия примет меры на фоне ядерного усиления НАТО

Фото: Министерство обороны РФ

Россия примет необходимые меры для обеспечения своей безопасности на фоне усиления ядерного компонента в военных планах НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он также отметил, что Москва учтет замену в Европе американских средств доставки ядерного оружия на другие типы, передает РИА Новости. В частности, Грушко упомянул о требовании США к союзникам закупать самолеты F-35, которые являются более современными моделями по сравнению с F-16.

Мы не можем не замечать планы модернизации ядерного оружия, тех бомб свободного падения, которые находятся в Европе. США их модернизируют, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда, то есть они превращают эти вооружения в «оружие поля боя», тем самым снижается ядерный порог, — сказал Грушко.

По его словам, в НАТО дополнительно были приняты решения об увеличении количества учений с ядерным сценарием. В Альянсе стали привлекать к учениям стратегическую авиацию США, подчеркнул Грушко.

Издание Politico ранее сообщило, что Соединенные Штаты решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе. По данным источника, на базу НАТО на территории континента их должны доставить уже в декабре, раньше, чем планировалось. Изначально размещение хотели отложить до следующей весны. Авторы публикации подчеркнули, что решение было озвучено на закрытой встрече Североатлантического альянса в Брюсселе.

Ранее обозреватель панарабского телеканала Al Mayadeen Ахмад Хадж Али высказал мнение, что размещение в Восточной Европе близ границ Украины 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США «Кричащие орлы» якобы говорит о начале глобального конфликта.