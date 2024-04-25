В МИД отреагировали на решение Лондона перевести свой ОПК в военный режим Захарова: перевод британского ОПК в военный режим — часть избирательной кампании

Фото: army.mod.uk

Заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о переводе оборонной промышленности страны в военный режим — это часть избирательной кампании в парламент королевства, заявила NEWS.ru официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, эти слова — лишь проявление политической конъюнктуры.

Мы рассматриваем заявление премьер-министра Британии о переводе национальной промышленности на военные рельсы как один из элементов внутрибританской кампании по выборам в палату общин. В рамках этого процесса обещания помощи подопечным в Киеве — это часть политической, электоральной конъюнктуры, — заявила Захарова.

По ее словам, правление консерваторов втянуло Британию в глубокий экономический кризис. Это, отметила дипломат, вынуждает правительство увеличивать оборонные расходы, чтобы повысить привлекательность в глазах избирателей. Она предположила, что по итогам голосования правящая партия потерпит самое сокрушительное за многие десятилетия поражение, что положит конец политической карьере многих «ястребов» из окружения Сунака.

Ранее Сунак заявил, что Лондон переводит свою оборонную промышленность на военный режим. Это произошло на брифинге в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады. По словам премьер-министра, Украина будет получать военную поддержку как минимум на текущем уровне до тех пор, пока это будет необходимо.

Следующие парламентские выборы в Великобритании должны состояться не позднее 28 января 2025 года. Точная дата пока не объявлена. В ноябре 2023 года британское издание The Daily Telegraph высказывало предположение, что выборы состоятся весной 2024 года.