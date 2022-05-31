В МИД одобрили решение Южной Осетии отложить референдум о вхождении в РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова / Фото MFA Russia/via Global Look Press

Представитель МИД России Мария Захарова посчитала здравым решение президента Южной Осетии Алана Гаглоева приостановить действие указа о проведении референдума по вопросу вхождения республики в состав РФ. Она также заявила о готовности Москвы обсуждать дальнейшие пути интеграции, говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

С учетом того что данная инициатива <...> не была с нами согласована, решение нового главы государства <...> оцениваем как здравое, отвечающее духу союзничества между нашими странами и принципу тесной двусторонней координации по значимым для России и Южной Осетии вопросам, — сказала Захарова.

Она отметила, что Москва с большим уважением относится к стремлению югоосетинского народа строить свою судьбу вместе с Россией. Страны планомерно движутся по пути интеграции, как это предусмотрено договором от 2015 года. Российская сторона готова проводить консультации для обсуждения этого процесса.

Указ о референдуме был подписан экс-президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Согласно документу, голосование по вопросу объединения республики с Россией должно было состояться 17 июля.

Гаглоев отметил, что поддерживает инициативу, но одностороннее решение по вопросу, затрагивающему законные права и интересы РФ, недопустимо. Он постановил провести консультации с Москвой по вопросам интеграции.