В МИД оценили возможность обмена осужденного в Киеве российского военного Замглавы МИД РФ Руденко: пока преждевременно обсуждать обмен осужденного в Киеве российского военного

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Разговоры о возможном обмене сдавшихся в плен украинских военных с завода «Азовсталь» на российских солдат, в том числе на Вадима Шишимарина, преждевременны до окончания судебных процедур, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел МИД РФ Андрей Руденко. Ранее Соломенский суд Киева приговорил военнослужащего к пожизненному заключению по делу об убийстве 62-летнего жителя Сумской области Александра Шелипова. В ходе процесса россиянина защищал украинский адвокат, который не говорил на русском языке.

Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены и вынесен приговор. Тогда могут быть какие-то другие шаги, — сказал дипломат.

Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что партия будет искать варианты защиты Шишимарина, приговоренного на Украине к пожизненному тюремному заключению. Политик высказал намерение бороться за возвращение каждого солдата России.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в свою очередь считает, что Украина, вынося на суд такие случаи, готовит «обменный фонд» для «азовцев». Кроме того, по мнению политика, Киев не забывает и о «пропагандистском эффекте».