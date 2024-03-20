В МИД оценили решение ЦЕРН о прекращении сотрудничества с Россией Захарова: отказ ЦЕРН сотрудничать с РФ является политизированным и неприемлемым

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Мария Захарова

Решение Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), создавшей Большой адронный коллайдер, о приостановке сотрудничества с Россией является политизированным и абсолютно неприемлемым, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, оно полностью противоречит духу научного сотрудничества.

Участниками этой структуры (ЦЕРН. — NEWS.ru) было принято решение не продлевать соглашение о сотрудничестве с нашей страной. Мы считаем подобные действия политизированными и абсолютно неприемлемыми, — сказала дипломат.

ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер был создан при участии физиков многих стран. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С его помощью было доказано существование бозона Хиггса — это одно из важнейших открытий современной физики.

Представитель ЦЕРН Арно Марсолье накануне сообщил, что организация прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Соглашение о сотрудничестве будет официально приостановлено 30 ноября. Марсолье подчеркнул, что ЦЕРН больше не получает финансирования от России. Организация готовится к тому, что задачи на Большом адронном коллайдере возьмут на себя другие группы.