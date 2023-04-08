«Нацисты в полный рост»: Захарова оценила слова Подоляка о будущем Крыма Захарова назвала нацизмом слова Подоляка о намерении закрыть российское культурное пространство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Тelegram-канале назвала проявлением нацизма в полный рост слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о намерении закрыть российское культурное пространство в Крыму Она отметила, что подобные заявления звучали из Киева ранее под одобрение Запада.

Нацисты в полный рост. И ведь до 2022 года они делали то же самое, а Запад одобрительно кивал и свозил им оружие, — написала Захарова.

Советник офиса Зеленского ранее сообщил, что в случае возвращения Крыма под контроль Украины в нем будет господствовать украинское или глобальное культурное пространство. Российское кино и литература окажутся под запретом, как и русский язык. Подоляк подчеркнул, что не будет даже обсуждаться вопрос о том, имеют ли жители полуострова право говорить на русском языке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир между Киевом и Москвой возможен только при условии возвращения Крыма. Он подчеркнул, что этот вариант является безальтернативным не только для Украины, но и для всего мира.