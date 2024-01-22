В МИД РФ оценили попытку Швеции использовать диверсии на «Северных потоках» Захарова: Швеция пытается избежать уплаты крупных штрафов за выбросы в атмосферу

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Швеция пытается избежать уплаты крупных штрафов за выбросы в атмосферу вследствие диверсий на «Северных потоках», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте ведомства. Так она прокомментировала заявление Агентства по охране окружающей среды королевства, которое приняло решение о том, что Стокгольм не обязан включать в свою национальную квоту 5,8 млн тонн вредоносных веществ, попавших в атмосферу в результате данных терактов.

Данный шаг свидетельствует о том, что Стокгольм пытается избежать уплаты крупных штрафов за превышение установленных в рамках ЕС соответствующих норм <…>Таким образом получается, что Швеция не должна нести ответственность за вредные выбросы в окружающую среду вследствие диверсий на газопроводах между Россией и Германией, — заявила Захарова.

Она добавила, что Стокгольм не только не способствует проведению скрупулезного и беспристрастного расследования имевшего место преднамеренного саботажа работы крупного объекта международной энергетической инфраструктуры, но и не готов разделить его экологические последствия. По ее словам, и Дания и Швеция продолжают отказываться от любого взаимодействия с российской стороной по данному вопросу.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не оставит без внимания ситуацию с диверсиями на «Северных потоках» и не даст виновным избежать ответственности. По его словам, в ином случае мир пройдет через черту, после которой будет допустимо совершать теракты на трансграничной инфраструктуре.