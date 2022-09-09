В МИД оценили перспективы встречи Путина и Зеленского на G20 Замглавы МИД России Руденко: планов на встречу Путина и Зеленского на саммите G20 пока нет

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Двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии пока не готовятся, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он отметил, что если бы Киев утвердил проект соглашения, который был передан украинской делегации 15 апреля, то такая встреча имела бы смысл, передает РИА Новости.

Как уже говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока предмета для разговора у нас нет. Если бы Украина по-иному отнеслась к проекту документа, который был передан украинской делегации 15 апреля <...> такая встреча имела бы смысл, — сказал Руденко

Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что никакой «практической платформы» для проведения встречи Путина и Зеленского нет. Дипломат при этом отметил старания турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по содействию диалогу. Он добавил, что западные поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт на Украине.

Накануне Индонезия выразила готовность организовать встречу президентов России и Украины на полях саммита G20. По словам посла республики в РФ Хосе Тавареса, Джакарта поддерживает усилия Турции по переговорам между Москвой и Киевом.