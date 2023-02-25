В МИД рассказали, почему Швейцария не помирит Россию и Украину Захарова: утвердившая санкции против РФ Швейцария не станет посредником в переговорах с Украиной

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Швейцария не сможет претендовать на роль посредника в переговорах между Москвой и Киевом, поскольку присоединилась к санкциям стран Запада, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Кроме того, она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом на законодательном уровне запретил проводить переговоры с Россией.

Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада против России, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством и не может претендовать ни на какую посредническую роль в контексте урегулирования украинского кризиса, включая предоставление своей площадки. При этом хотели бы также напомнить, что своим указом от 30 сентября 2022 года В. Зеленский законодательно запретил вести переговоры с руководством России, — сказала Захарова.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что в Женеве «в условиях максимальной осмотрительности» идут переговоры по Украине. По его словам, обсуждение ведется «не на высшем уровне», при этом представители страны делают все возможное, чтобы поспособствовать прекращению боев. Дипломат усомнился, что конфликт завершится в скором времени.

В ответ на это помощник президента России Владимир Мединский заявил, что официальные представители страны не ведут никаких переговоров по Украине.