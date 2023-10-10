В МИД объяснили, почему шанс на включение РФ в черные списки ФАТФ минимален Панкин: РФ не имеет «черного следа» и надеется не попасть в черные списки ФАТФ

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Москва надеется, что не будет включена ни в какие черные списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. По его словам, которые приводит ТАСС, за Россией нет никакого темного следа.

Работа ведется, автоматизма быть никакого не может. На нас давят, первая попытка была в целом относительно неудачной, — сказал Панкин.

Он добавил, что Россия работает со своими единомышленниками и теми, кто «пытается ее понять». Панкин выразил надежду на то, что «все будет хорошо» и «чтобы не было никаких цветов списка, кроме белого».

В случае если Россия будет включена в черные списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, проведение платежей осложнится, увеличатся сроки на комплаенс, участится отказ в проведении транзакций, что ухудшит внешнеторговую деятельность.

Летом ФАТФ не стала вносить Россию в свои штрафные списки и сохранила приостановку членства Москвы на фоне продолжающегося конфликта на Украине, которая была введена 24 февраля 2023 года. Тогда Группа внесла в серый список для усиленного мониторинга за борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма Вьетнам, Камерун и Хорватию.