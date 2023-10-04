В МИД объяснили, почему Россия сохраняет безвизовый режим для украинцев Захарова: РФ сохраняет безвизовый режим для Украины по гуманитарным соображениям

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Россия сохраняет безвизовый режим для граждан Украины по гуманитарным соображениям, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Вместе с тем дипломат напомнила, что Киев ввел визы для жителей РФ. Соответствующий договор был расторгнут в одностороннем порядке, передает ТАСС.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не будет идти тем же путем, не будет уподобляться киевскому режиму и отыгрываться на простых людях, заинтересованных в поддержании родственных, духовных связей. Исходя из этой гуманитарной логики, безвизовый режим будет сохранен, — отметила Захарова.

Между Россией и Украиной никогда не существовало визового режима до этого момента, отметила дипломат. Киев решил разрушить эту практику в попытке максимально затруднить контакты между гражданами двух стран.

Ранее Захарова заявила, что украинская власть в очередной раз проявила свою нацистскую сущность. Таким образом она отреагировала на решение Киева назвать одно из подразделений Вооруженных сил Украины в честь националиста Евгения Коновальца. По ее словам, данная личность прославилась своей работой на Германию во время Второй мировой войны. Захарова добавила, что Адольф Гитлер дважды давал аудиенцию Коновальцу.