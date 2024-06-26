В МИД объяснили, почему Россия ограничила доступ к 81 СМИ Евросоюза Захарова: МИД РФ ограничил доступ к 81 СМИ Евросоюза, исходя из числа стран ЕС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия приняла решение заблокировать на своей территории доступ к вещанию именно 81 СМИ из стран Европейского союза, исходя из количества государств — членов ЕС, заявила в беседе с РЕН ТВ представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, было отобрано по три СМИ из каждой страны ЕС.

[За санкции в отношении трех российских СМИ] голосовали все страны — члены ЕС, соответственно, сколько их? Ну давайте грубо скажем, три десятка. Вот, наших [СМИ] трое было, из одной страны, и мы взяли просто в среднем по три издания из каждой страны, которая голосовала , вот такая арифметика, — сказала Захарова.

Она отметила, что некоторые заявляли, что Москва должна была поступить еще жестче, другие, наоборот — что более мягко. По ее словам, РФ заняла усредненную позицию, что правильно.

Министерство иностранных дел РФ сообщало, что Россия с 25 июня ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам 81 СМИ Европейского союза. В ведомстве отметили, что мера принята в ответ на европейские ограничения в отношении ряда российских СМИ. Там также добавили, что готовы пересмотреть запрет, если власти в Брюсселе снимут ограничения с российских СМИ на территории объединения.