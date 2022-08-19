В МИД объяснили, почему Россия не покинет территорию Запорожской АЭС Замглавы МИД Рябков: присутствие российских военных на ЗАЭС гарантирует, что сценарий Чернобыля не повторится

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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС

Российские войска продолжат находиться на территории Запорожской атомной электростанции, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, присутствие России дает гарантию того, что на Украине не повторится «сценарий Чернобыля».

Присутствие российских военных на Запорожской АЭС — гарантия того, что сценарий Чернобыля не будет реализован, — подчеркнул дипломат.

Ранее Минобороны России предупредило, что 19 августа Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС и планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. По данным ведомства, украинская артиллерия должна будет нанести по станции удар, а подразделения радиационной, химической и биозащиты ВСУ — зафиксировать факт аварии и провести демонстрацию по якобы ликвидации её последствий.

В ведомстве отметили, что в случае провокации на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию и Словакию. Политолог Владимир Карасев в свою очередь указал, что удар по станции станет прежде всего «похоронами» для самого Киева, поскольку АЭС расположена в центре Украины.