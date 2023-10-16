В МИД объяснили, намерена ли РФ возобновить ядерные испытания МИД: отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает планов РФ возобновить ядерные испытания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия сохраняет конструктивный подход к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), рассказал в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. По его словам, отзыв ратификации документа вовсе не свидетельствует о планах страны возобновить испытания. Он напомнил, что президент Владимир Путин уже подчеркивал, что Россия не пойдет на такой шаг первой.

Отзыв ратификации отнюдь не подрывает нашего конструктивного подхода к ДВЗЯИ и не означает намерения нашей страны возобновить ядерные испытания. Россия в случае принятия соответствующего законопроекта остается государством, подписавшим договор, со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями, — отметил Емарков.

По словам дипломата, Россия полагает, что США не отказываются от идеи о проведении ядерных испытаний. Он добавил, что полигон в Неваде по-прежнему находится в состоянии повышенной готовности. Однако РФ терпеливо ожидает, что США все же ратифицируют ДВЗЯИ, отметил он.

Ранее депутат Юрий Швыткин заявил, что Россия возобновит ядерные испытания только в ответ на аналогичные действия со стороны Вашингтона. Отзыв ратификации ДВЗЯИ он назвал абсолютно правильным шагом.