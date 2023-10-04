В МИД объяснили, как разрешилась ситуация с утерянными паспортами талибов МИД России восстановил паспорта членам делегации «Талибана»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Паспорта членов делегации «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), утерянные в супермаркете московского торгового центра «Европейский», успешно восстановили, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора второго департамента МИД РФ Замира Кабулова. По его словам, это стало возможным благодаря оперативной работе сотрудников ведомства.

Благодаря оперативной работе наших коллег как мидовских, так и не мидовских паспорта [талибов] были восстановлены, — рассказал он.

Афганская делегация прибыла в Москву в конце сентября. Ее возглавлял временно исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Амир Хан Моттаки. Глава МИД России Сергей Лавров не присутствовал на встрече с талибами.

После проведения переговоров в Москве делегация отправилась в Казань, где пройдут консультации по урегулированию ситуации в Афганистане, а также по вопросу инклюзивности правительства страны. Отмечается, что помимо России в московский формат консультаций также входят и другие страны мира, в том числе Китай, Пакистан, Индия и Иран.

Первое заседание московского формата по урегулированию конфликта в Афганистане прошло в апреле 2017 года. Участие в нем приняли заместители министров иностранных дел 11 государств. Основной задачей таких заседаний является содействие национальному примирению в стране.