Захарова обвинила ОБСЕ в сотрудничестве с ВСУ и Западом

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Cотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине скрывали военные преступления ВСУ и сотрудничали с иностранными спецслужбами, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Как указано в заявлении на сайте МИД, в публичных отчетах миссия представляла искаженную картину происходившего, в том числе игнорируя неудобные факты и намеренно дискредитируя ополчение Донецка и Луганска.

Отдавая должное работе многих рядовых наблюдателей СММ, среди которых самоотверженно трудились и россияне, вынуждены констатировать, что руководство этого полевого присутствия ОБСЕ занималось в первую очередь обслуживанием интересов западных кураторов Киева, — сказано в заявлении.

По словам Захаровой, факты системного сотрудничества миссии с иностранными спецслужбами стали вскрываться по мере освобождения территорий Донбасса. Так, наблюдатели предоставляли украинским военным данные с камер наблюдения для корректировки огня и выявления перемещений техники, а также позиций Народной милиции ЛHP и ДНР. Также миссия прикрывала фортификационные работы ВСУ и занималась сбором данных в интересах западных разведок, утверждает министерство.

Недостатки, выявленные в работе СММ, утратившей мандат 1 апреля 2022 года, требуют всестороннего анализа. «Двойные стандарты» и перекосы в работе ОБСЕ в целом, которые сделали их возможными, нуждаются в честном и открытом обсуждении и коррекции, — подчеркивается в сообщении.

13 апреля исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник запретил деятельность СММ ОБСЕ на территории республики. Орган был созван восемь лет назад для фиксации нарушений Киевом Минских соглашений в Донбассе. По словам Пасечника, миссия не справлялась со своей задачей и не поспособствовала мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Аналогичное решение приняли власти ДНР.