В МИД назвали ничтожными обещания Киева не использовать РСЗО против России

Фото: U.S. Marines/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заверения президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не будет применять американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для ударов по территории России ничтожны. Обсуждать их нельзя и бесполезно, заявила в эфире «Соловьев Live» представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что в конце 2021 года Россия требовала письменных гарантий безопасности. Данный шаг был продиктован тем, что больше никто не ориентируется на любые заявления Зеленского и западных лидеров.

Цену им знают, они ничтожны, поэтому никакие обещания, слова в контексте, в частности Зеленского, обсуждать нельзя и бесполезно, — сказала Захарова.

О том, что Украина не будет наносить удары американскими ракетами по территории России Зеленский заявил накануне в интервью телеканалу Newsmax. Он подчеркнул, что Киев думает только о своей территории, а за ситуацией в РФ украинские власти не следят пристально.

В Кремле усомнились в правдивости его слов. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. Киев же их не выполняет. Он напомнил о том, что украинские власти не сдержали обещания покончить с конфликтом в Донбассе и не выполнили условия Минских соглашений.