В МИД назвали условия для визита Ким Чен Ына в Россию МИД: Ким Чен Ын посетит Россию, когда будет база для подписания документов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Ким Чен Ын

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию состоится, когда будет наработана база для подписания документов, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. При этом, по его словам, северокорейский лидер получил соответствующее приглашение, передает РИА Новости.

Я думаю, как только сложатся все необходимые условия для такого визита и будет наработана определенная база для тех документов, которые должны быть подписаны на этом уровне, этот визит состоится, — отметил Руденко.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к Ким Чен Ыну со словами благодарности за прием российской делегации и сердечное гостеприимство. Глава государства также обратил внимание на важность состоявшейся встречи, которая дала новый виток развития двусторонних отношений. По словам Путина, переговоры стали знаковым событием, благодаря которому отношения между странами достигли беспрецедентно высокого уровня партнерства.

Во время своего визита в Пхеньян Путин был награжден высшей государственной наградой КНДР — орденом Ким Ир Сена. Таким образом глава государства был отмечен за особые заслуги в развитии российско-корейских отношений. Уточняется, что в ответ российский лидер пригласил своего северокорейского коллегу посетить Москву.