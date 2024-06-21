В МИД назвали условие для выдачи виз по прибытии в Россию Климов: для выдачи виз при въезде в РФ нужны круглосуточные консульские пункты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чтобы реализовать идею о выдаче иностранцам виз по прибытии в Россию, потребуется открыть круглосуточные консульские пункты, заявил директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. По его словам, которые приводит РИА Новости, для их работы потребуются средства из госбюджета.

Для их полноценного функционирования необходимо будет предусмотреть средства из госбюджета на оплату труда штатных сотрудников, оснащение автоматизированными рабочими местами, — заявил Климов.

Он добавил, что деньги потребуются и на аренду рабочих площадей, мест комфортного ожидания. Дипломат пояснил, что речь идет не о разовом выделении средств, а о принятии государством на себя долгосрочных обязательств, которые в первую очередь будут направлены на иностранцев.

Однако даже при выполнении этих условий равномерное распределение нагрузки на консульские пункты в режимных зонах едва ли возможно, считает Климов. Он объяснил это невозможностью спрогнозировать частоту прибытия и численность групп туристов.

Ранее министр экономики Максим Решетников сообщил, что Россия ведет переговоры об отмене визового режима с властями шести стран. Речь идет о государствах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, среди которых Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия и Мьянма.