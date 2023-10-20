В МИД назвали угрозы военкору Трушнину экстремистской акцией Украины Захарова назвала угрозы военкору Трушнину прессингом за его честный труд

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

Угрозы корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину являются очередной экстремистской акцией Украины и прессингом за его честный журналистский труд, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий размещен на сайте российского дипведомства. Дипломат пояснила, что украинские силовики, обещая денежное вознаграждение, рекрутировали россиян через чат-боты в мессенджерах, но их быстро задержали.

Эта очередная экстремистская акция стала еще одним эпизодом в непрерывном психологическом прессинге, который оказывался на Валентина Трушнина украинскими силовиками и их агентурой за его честный, непредвзятый журналистский труд в горячих точках, где бы они ни находились, — подчеркнула Захарова.

По словам представителя МИД, арестованные признались, что итогом оказываемого на военкора давления должна была стать расправа над ним.

Ранее сообщалось, что столичная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о воспрепятствовании деятельности журналиста после инцидента с нарисованной пентаграммой у квартиры Валентина Трушнина. До этого следователи уже возбудили два других дела по статьям о вандализме и угрозе убийством.