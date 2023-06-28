В МИД назвали СВО самой эффективной правозащитной операцией Дипломат Андреев: СВО оказалась эффективной правозащитной операцией в свете русофобии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир Андреев заявил, что специальная военная операция России стала самой эффективной правозащитной операцией. По его словам, которые приводит РИА Новости, спецоперация помогает защитить интересы российских соотечественников на Украине.

Эта [русофобская] линия ведется давно исторически, сейчас переживает обострение. На фоне этого обострения нам, России, необходимо быть едиными, сплоченными, отстаивая свои права и в том числе вооруженным путем, специальной военной операцией... Это правозащитная операция. Может быть, самая эффективная правозащитная операция по обеспечению прав и законных интересов наших соотечественников на Украине, — подчеркнул Андреев.

Он считает, что в попытке оказать давление на диаспору России, страны Запада раскрутили «маховик русофобии». Такой подход дипломат назвал отвратительным, призвав с этим бороться. Также Андреев назвал русофобию частью противодействия коллективного Запада и России.

Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что закон о противодействии дискриминации русских, проживающих за рубежом, должен быть принят. По его словам, нужен системный подход, который помог бы нашим соотечественникам отстаивать свои права в ЕСПЧ и в Комитете по правам человека ООН.