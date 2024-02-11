В МИД назвали страну, которая может вернуться на российский рынок МИД РФ: Южная Корея хочет оставить возможность вернуться на российский рынок

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Южная Корея хочет оставить за собой право вернуться на российский рынок, сообщил РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев. По его словам, Москва приветствует такой настрой, но будет судить о намерениях Сеула по конкретным шагам.

В контактах на различных уровнях Республика Корея демонстрирует желание не разрывать наработанные связи с Россией, оставить за собой возможность вернуться на наш перспективный рынок, — заявил Желоховцев.

Возобновление сотрудничества Москвы и Сеула зависит от южнокорейской стороны, подчеркнул дипломат. Желоховцев напомнил, что в феврале Южная Корея намерена ввести третий пакет экономических санкций, предполагающих экспортные ограничения.

Отношения России и Южной Кореи сейчас переживают «непростые времена», хотя еще несколько лет назад конструктивно развивались, отметил директор первого департамента Азии МИД РФ. По его словам, Москва считает важным поддерживать каналы коммуникации открытыми, как и южнокорейские партнеры, подтвердившие позицию в ходе консультаций на уровне заместителей глав МИД, прошедших в начале февраля в Сеуле.

Ранее посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев допустил, что Южная Корея может быть исключена из списка недружественных стран, если откажется от санкций, введенных после начала СВО. Дипломат отметил, что отказ Сеула от прямых поставок вооружений на Украину представляет собой «крайне важную» позицию для Москвы.