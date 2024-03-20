В МИД назвали «прямым бандитизмом» передачу Киеву процентов от активов РФ Захарова: передача Киеву процентов от активов России станет прямым бандитизмом

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Передача Киеву процентов дохода от конфискованных российских активов в Европе будет представлять собой «прямой бандитизм и воровство», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду, 20 марта. Она отметила, что Россия ответит на этот шаг.

Это прямой бандитизм и воровство. Эти действия являются грубейшим и беспрецедентным по масштабу нарушением базовых международных норм. Мы говорили, что будем отвечать, так оно и будет, — сказала дипломат.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил членам Евросоюза передать на военную помощь Украине прибыль от замороженных в Европе российских активов. По его словам, 90% средств будет выделено через Европейский фонд мира, 10% — через бюджет объединения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что предложение Борреля ведет к разрушению основ международного права. По его словам, ущерб от таких действий будет неизбежен.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что европейские правительства будут и дальше снабжать Украину вооружением. По его словам, с этой целью страны ЕС намерены расширить программу закупки оружия на мировых рынках. Для этого, подчеркнул канцлер, будут использоваться доходы от замороженных российских активов.