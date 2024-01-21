В МИД назвали причину удержания российских моряков в порту Мапуту МИД: российские моряки в Мапуту стали заложниками финансово-имущественного спора

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Порт Мапуту в Мозамбике

Российские моряки, удерживаемые в порту Мапуту в Мозамбике, оказались заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом, рассказала РИА Новости пресс-служба МИД России. В ведомстве отметили, что посольство предпринимает усилия по вызволению граждан.

На судне находятся пять человек, из них двое, в том числе капитан — россияне, подчеркнули во внешнеполитическом министерстве. Получив запрос от капитана о желании россиян вернуться на родину, посольство в Мозамбике «незамедлительно обратилось за содействием к местным властям». В том числе к представителями МВД, Национальной миграционной службы, администрации порта города Мапуту.

Российские дипломаты осуществляют постоянный мониторинг обстановки на борту, морякам оказывается необходимая поддержка. С компетентными органами Мозамбика продолжаются интенсивные консультации с целью урегулирования сложившейся ситуации, — пояснили в МИД.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что восемь месяцев команда, среди которых есть россияне, сидит без топлива и электричества на борту рыболовецкого судна Volopas под флагом Камеруна в порту Мапуту. По информации издания, моряки не могут вернуться домой.

До этого сообщалось, что моряк, путешественник и писатель Роман Титов, вышедший в декабре на яхте в одиночное кругосветное путешествие и пропавший у берегов Шотландии, может быть жив. Супруга мореплавателя Ирина Титова пояснила, что официальной информации о его гибели не было, при этом однажды он уже пропадал после шторма на полтора месяца. Спустя двадцать лет брака за экстремалом, отметила женщина, она уже ничему не удивится.