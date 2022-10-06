В МИД России назвали подрыв «Северных потоков» диверсией и терактом Захарова: подрыв «Северных потоков» является диверсией и терактом, а не саботажем

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подрыв «Северных потоков» является диверсией, экстремизмом и терактом. В Telegram-канале дипломат отметила, что шведская сторона по итогам расследования утечек на газопроводах назвала подрывы саботажем «из деликатности».

Оперативненько. Не подскажете, с какого момента подрывы газопроводов называются «саботажем»? Диверсия, экстремизм, теракты — так было раньше. Стокгольм стесняется назвать вещи своими именами? С чего бы такая деликатность. Опасаются грядущих находок? — написала Захарова.

Служба безопасности Швеции ранее завершила расследование на месте утечек из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Результаты расследования усилили подозрение в том, что причиной ЧП стала диверсия.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.