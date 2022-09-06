В МИД назвали пассивной позицию Лондона по осужденным в Донбассе британцам

Лондон продолжает занимать пассивную позицию по осужденным в Донбассе за наемничество британцам, заявил директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. По его словам, которые приводит РИА Новости, помогать им стимула у властей нет. Он отметил, что англичане используют ситуацию для демонстрации своей непреклонной позиции «в вопросе непризнания реалий на земле».

Британская сторона продолжает занимать пассивную позицию в вопросе судьбы своих граждан, осужденных за наемничество. Складывается ощущение, что у Лондона отсутствует стимул оказывать практическое содействие этой категории лиц, — сказал Беляев.

Он добавил, что Лондон без зазрения совести использует собственных граждан, как «расходный материал в собственных геополитических играх».

В начале июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера, Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.

Ранее в Верховном суде ДНР заявили, что британские военные, которых сейчас судят в ДНР, были знакомы задолго до начала спецоперации. Эйден Эслин приехал на Украину и был завербован в 2018 году. Шон Пиннер узнал о вербовке от Эслина и тоже вступил в ряды ВСУ. Позже к ним присоединился марокканец Саадун Брагим.

В апреле тогда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к властям России с просьбой о милосердном отношении к двум подданным Соединенного Королевства, попавшим в плен на Украине. Они являлись военнослужащими ВСУ, а не наемниками, поэтому к ним следует относиться в соответствии с Женевской конвенцией, отметил он.