В МИД назвали несостоятельными обвинения главы Carlsberg в адрес России Захарова: антироссийские обвинения главы Carlsberg несостоятельны

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Мария Захарова

Антироссийские обвинения владельца Carlsberg Якоба Ааруп-Андерсена о «краже» Россией бизнеса не соответствуют статусу главы международного концерна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это заявление выглядит как попытка прикрыть решениями властей РФ намерение компании покинуть российский рынок.

Антироссийские обвинения Ааруп-Андерсена несостоятельны и не соответствуют статусу главы международного концерна, — отметила она.

Захарова напомнила, что компания «Балтика» не находится в собственности государства, а передана во временное управление Росимуществу. Она выразила надежду, что юристы разъяснят эту деталь Ааруп-Андерсену.

Ранее Аруп-Андерсен заявил, что российские власти присвоили себе его бизнес в РФ. Он также отметил, что компания не пойдет на договоренности с российским руководством, а также не будет придавать произошедшему даже иллюзию видимости.

До этого в компании Carlsberg заявили об остановке новых инвестиций в Россию и прекращении экспорта заводам «Балтика». Тогда же было объявлено о прекращении рекламной деятельности в РФ. До 2014 года Россия была крупнейшим рынком для Carlsberg. На нее приходилось более 40% операционной прибыли компании. Сейчас главным рынком является Китай.