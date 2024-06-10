В МИД назвали лидера одной страны ЕС соучастником преступлений Киева Мирошник: Макрона могут обвинить в соучастии в преступлениях Киева

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон может быть обвинен в соучастии в преступлениях украинских властей, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, Макрон в стремлении демонстрировать «свои наполеоновские подходы» нагнетает ситуацию, передает РИА Новости.

Предъявление обвинений и демонстрация соучастия таких политических деятелей вполне допустима, потому что на уровне заявлений Макрона в стремлении демонстрировать свои наполеоновские подходы он делает серьезнейшие заступы, пытаясь спровоцировать эскалацию на территории России и в отношении России, — сказал Мирошник.

По словам дипломата, не стоит надеяться на помощь Международного уголовного суда в преследовании Макрона. Он подчеркнул, что МУС является неработающей и рудиментарной инстанцией.

Ранее вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини назвал президента Франции Эммануэля Макрона преступником и «опасным неуравновешенным типом», призвав его надеть каску и самому отправиться в зону боевых действий. Итальянский чиновник высказался в том же ключе и о генсеке НАТО Йенсе Столтенберге.