В МИД назвали бессмысленным запрет на въезд в Россию жителям стран Запада МИД: в России считают бессмысленным запрещать жителям Запада въезд в страну

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Заместитель главы МИД России Евгений Иванов заявил, что в Москве считают нерациональным вводить зеркальные ограничения в ответ на запреты въезда россиянам со стороны ряда стран Запада. В такой «игре на разрушение» победителей не бывает, пояснил он в беседе с РИА Новости.

Что касается возможных ответных действий российской стороны, то мы полагаем, что победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает, — подчеркнул представитель МИД.

Иванов добавил, что в числе проигравших всегда оказываются обычные люди. При введении запретов они не могут увидеться с родственниками, отправиться на лечение или учебу. Для них становится невозможным участие в научных, культурных или спортивных мероприятиях, уточнил дипломат.

По его мнению, попытки стран Прибалтики и примкнувших к ним соседей доказать, что только «хорошие русские» могут приезжать в «священный» Евросоюз являются мелочными.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Польша и страны Прибалтики, запретив россиянам въезд на свои территории, предали один из основных принципов Запада — попрали права человека. Он напомнил, что Евросоюз всегда выступал за открытые границы. Эксперт убежден, что такие меры были введены от бессилия, так как иные санкции не оказали должной эффективности в ослаблении России.