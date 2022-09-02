В МИД напомнили об условии применения Россией ядерного оружия Замглавы МИД Рябков: Россия применит ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование государства

Фото: Shutterstock

Россия способна применить ядерное оружие, но только в том случае, если против государства или его союзников будет использован арсенал массового уничтожения или если под угрозой окажется само существование страны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24». Он напомнил, что такой порядок изложен в военной доктрине и «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания».

Эти сценарии сводятся к агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства. Я напоминаю об этом вновь и вновь — у нас нет отклонения от этих позиций, — сказал Рябков.

Военный политолог Александр Перенджиев ранее предположил, что прямое участие США и НАТО в украинском конфликте изменит ход спецоперации российской армии и спровоцирует начало полномасштабной войны, которая очень вероятно перерастет в ядерную.

Под угрозой могут оказаться не только США, но и другие страны Североатлантического альянса, а также Украина. В частности, ядерный удар может быть нанесен по столицам Германии, Великобритании и Польши, заключил эксперт.