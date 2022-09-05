В МИД допустили участие российских наблюдателей на выборах в США Дипломат Чуров: Россия допускает возможность использования квоты от БДИПЧ на выборах в США

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Россия изучает вопрос возможного использования квоты в мониторинговой миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на выборах в США. Однако четкого понимания о полноценном участии российских представителей нет. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров.

Вопрос о возможном использовании российской квоты в миссии БДИПЧ ОБСЕ изучается. Теоретически квота России в миссии БДИПЧ — до 15%, но насколько реально полноценное участие — не очевидно, — сказал дипломат.

Он рассказал, что ранее США посетили два человека от БДИПЧ и один от парламентской ассамблеи ОБСЕ. По итогам поездки было рекомендовано направить в Штаты полноценную миссию, состоящую из 100 долгосрочных и 400 краткосрочных наблюдателей.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) — один из институтов ОБСЕ. Занимается обеспечением уважения прав и основных свобод человека, укреплением и защитой демократических институтов. Штаб-квартира располагается в Варшаве. Наиболее известное направление деятельности БДИПЧ — наблюдение за выборами в государствах — участниках ОБСЕ. Ряд государств критикует работу наблюдателей БДИПЧ как не вполне объективную и политически ангажированную.