В МИД назвали страну, с которой может быть отменен визовый режим В МИД России не исключили отмену визового режима для граждан Грузии

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Тбилиси, Грузия

Визовый режим с Грузией для ее граждан может быть отменен, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, это станет возможным, как только сложатся «необходимые предпосылки».

В отношении перспектив отмены визового режима для поездок граждан Грузии в Россию не исключаем принятия положительных решений, как только для этого сложатся необходимые предпосылки, — сказал Галузин.

Дипломат также подчеркнул, что Россию и Грузию «объединяют вековые традиции дружбы, добрососедства, общая история, культура, духовные ценности, миллионы человеческих судеб». По словам Галузина, в России «проживают и успешно реализуют себя сотни тысяч этнических грузин», а в соседней стране в последнее время растет число граждан РФ.

Замглавы МИД РФ отметил, что в 2012 году Москва без колебаний поддержала предложенный Тбилиси курс на нормализацию двусторонних связей. По его словам, сейчас, вопреки «непростой внешней конъюнктуре и отсутствию дипломатических отношений», российско-грузинское взаимодействие развивается.

В ноябре Международный республиканский институт США провел исследование, согласно результатам которого грузины хотят вступить в НАТО и ввести визы для россиян. Опрос показал, что жители Грузии стремятся к евроинтеграции, опасаются РФ, а из всех политических партий больше всего доверяет правящей «Грузинской мечте» (ГМ), которую оппозиция называет пророссийской.