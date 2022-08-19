Россию исключили из Международной организации пожарных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Членство России в Международной ассоциации пожарных и спасательных служб (CTIF) приостановили, сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов на сессии Международного пожарно-спасательного конгресса. Он также выразил надежду, что в этой связи сотрудничество с Казахстаном в области пожарной безопасности выйдет на новый уровен, передает РИА Новости.

Сейчас наше членство в КТИФ (CTIF - Международная ассоциация пожарных и спасательных служб) приостановили. И мы сегодня обсуждали, в рамках ШОС не создавать ли альтернативу КТИФа. Почему? Потому что специалистов достаточно. А когда вопросы политизируются, профессионализм уходит, — сказал Воронов.

Ранее Ассоциация европейских государственных почтовых операторов PostEurop приостановила членство «Почты России» и «Белпочты». Такое решение будет действовать до Генассамблеи PostEurop, которая пройдет 5 октября 2022 года. На ней статус российской и белорусской почтовых организации могут пересмотреть.