В мэрии порекомендовали москвичам «переобуться» Заммэра Ликсутов рекомендовал москвичам сменить резину на летнюю

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рекомендовал столичным автомобилистам сменить зимнюю резину на летнюю. По его словам, которые приводит Telegram-канал московского дептранса, своевременная замена покрышек позволит избежать аварий и быстрого их износа. Дорожный патруль ЦОДД уже приступил к этой процедуре, подчеркнул он.

Мы рекомендуем автомобилистам своевременно заменить зимнюю резину на летнюю. Это позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин, — сказал Ликсутов.

В дептрансе напомнили, что зимние шины имеют плохое сцепление с дорогой в теплое время года, поскольку они «мягкие», а при плюсовых температурах «смягчаются» еще сильнее. На зимней резине в теплое время года также увеличивается тормозной путь, что уменьшает эффективность экстренного торможения.

Ранее автоэксперт Егор Васильев рассказал, что обычно зимнюю резину меняют на летнюю, когда среднесуточная температура воздуха составит шесть градусов тепла. Специалист отметил, что если нужна новая резина, то покупать ее лучше в конце сезона, когда скидки максимальные.

Автоэксперт Илья Иванский ранее рассказал, что при выборе летних автомобильных покрышек необходимо обратить внимание на такой параметр, как рисунок протектора. По его словам, для езды в городе лучше всего подходят симметричные ненаправленные нарезки. Кроме того, следует смотреть на максимальную скорость, которую можно развивать на данных шинах.