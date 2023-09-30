Мишустин создал подразделение МЧС для санитарной обработки населения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В структуре МЧС появится специальное подразделение, которое в условиях чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий будет задействовано в санитарной обработке населения и обеззараживания зданий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В том числе центр будет заниматься обработкой спецтехники.

Определить, что основными целями деятельности учреждения являются: участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер; участие в проведении работ по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники, имущества и территорий, — говорится в распоряжении.

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