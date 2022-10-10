В МЧС России создано управление по защите гостайны

Фото: mchs.gov.ru

В МЧС России создано управление по защите гостайны, передает пресс-служба ведомства. В штат вошли 30 сотрудников. Подразделение будет подчиняться непосредственно главе МЧС Александру Куренкову. Руководителем назначен Сергей Толстых.

С 10 октября в структуре МЧС России начало функционировать управление по защите государственной тайны. Соответствующий приказ подписан главой ведомства Александром Куренковым, — указано в сообщении.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главой МЧС Александра Куренкова. 2 июня глава государства присвоил министру звание генерал-лейтенанта.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение Путина целесообразным и отметил, что президент выдвинул кандидатуру Куренкова, потому что лично знает его. По словам Пескова, чиновник обладает необходимыми для этой службы качествами.