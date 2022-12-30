В Мариуполе нашли тела более трех тысяч мирных жителей В СК РФ сообщили об обнаружении более трех тысяч тел мирных граждан после взятия Мариуполя

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Мариуполь

После перехода Мариуполя под контроль России в городе обнаружили тела более трех тысяч мирных жителей, сообщил глава СКР Александр Бастрыкин на заседании оперативного штаба Следственного комитета России. По его словам, ущерб от противоправных действий ВСУ, выразившихся в намеренном использовании города и его гражданской инфраструктуры в военных целях, составил более 176 млрд рублей.

Не имея возможности покинуть город и перемещаясь в поисках пропитания, мирные жители стали живой мишенью для украинских карателей, которые совершали их убийства из различных видов вооружения, — заявил Бастрыкин.

По его словам, в апреле на оставленных войсками Украины позициях обнаружили тела 51 мирного жителя, а уже после полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч. В ведомстве отметили, что в ходе допросов военнопленных из числа участников украинских воинских формирований удалось установить цепочку причастных к преступлениям лиц.

Ранее сотрудники СКР возбудили уголовное дело в отношении главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного из-за преступлений в Мариуполе. Уголовное дело возбуждено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.