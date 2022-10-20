Российские военные сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец Минобороны: ВС России сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в Донбассе

Фото: МО Украины

Российские военные сорвали попытки украинской армии форсировать реку Жеребец в Донбассе, сообщает Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что уничтожено более 40 бойцов ВСУ, противник был отброшен на исходные позиции

На Красно-Лиманском направлении сосредоточенным огнем российских войск сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Огневым поражением российской артиллерии и ударами армейской авиации противник отброшен на исходные позиции, — говорится в сообщении.

19 октября сообщалось, что были пресечены попытки противника форсировать в темное время суток реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка в ЛНР.

Ранее в военном ведомстве показали, как российские расчеты комплексов «Леер-3» лишают ВСУ связи. Такая система радиоэлектронной борьбы и разведки используется для подавления GSM-связи при помощи помех, передающихся беспилотными летательными аппаратами. Приборы на аппаратах «Орлан-10» позволяют блокировать работу любых устройств на расстоянии до 30 километров. Комплекс может одновременно подавлять около двух тысяч абонентов сотовой связи.