В ЛНР сорвана попытка ВСУ форсировать реку Минобороны: ВС на Краснолиманском направлении сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

На Купянском и Краснолиманском направлениях российскими войсками за сутки уничтожены более 70 военных Украины, сообщили в Минобороны России. Кроме того, пресечены попытки противника форсировать в тёмное время суток реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка.

Российскими войсками уничтожены более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля, — говорится в сообщении.

16 октября Минобороны рассказало о нескольких сорванных попытках наступления ВСУ. В частности, как заявил в ходе брифинга представитель ведомства Игорь Конашенков, российские войска сорвали попытку наступления 92-й мехбригады ВСУ на Купянском направлении, где потери противника составили более 50 человек.

18 октября член главсовета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов обратил внимание на то, что в регионе находится «целая армада» украинских беспилотных летательных средств. По его словам, на территории области никогда не наблюдалось такое большое количество дронов ВСУ.