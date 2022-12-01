В ЛНР сообщили о переброске элитных подразделений ВСУ на два направления Марочко: ВСУ перебросили элитные бригады на Краснолиманское и Купянское направления

Фото: Министерства обороны Украины

Вооруженные силы Украины перебросили элитные бригады на Краснолиманское и Купянское направления, рассказал ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, украинская армия приняла такое решение в связи с провальными попытками штурма российских позиций.

Успехи союзных войск на Краснолиманском и Купянском направлениях заставляют украинское командование бросать в бой элитные резервы. В зоне ответственности Народной милиции ЛНР отмечена дополнительная переброска личного состава аэромобильных 80-й, 81-й бригад, а также 95-й ОДШБр (95-я отдельная десантно-штурмовая бригада). Данное решение связано с угрозой для ВФУ прорыва их линии обороны, а также провальными попытками штурма наших позиций, — сказал Марочко.

Ранее он сообщал, что ВСУ на протяжении нескольких последних месяцев каждый день пытаются прорвать оборону союзных сил в зоне ответственности Народной милиции ЛНР. По его словам, столкновения происходят в районе Сватово и Кременная.

Накануне Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Белогоровка и Перше Травня в Донецкой Народной Республике. В ведомстве отметили, что было ликвидировано до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.