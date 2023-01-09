В ЛНР считают, что Киев пытается скрыть отступление из Соледара Представитель Народной милиции ЛНР Филипоненко: Киев пытается скрыть отступление из Соледара

Фото: Министерство обороны Украины

Украинские власти скрывают от военных организованное отступление из Соледара, называя маневры плановой ротацией, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в эфире телеканала «Россия 24». Таким образом командование ВСУ пытается предотвратить массовое бегство военнослужащих.

Сейчас украинское военно-политическое руководство до своих подразделений на данном участке пытается донести ту мысль, что это не бегство, это планируемые ротационные мероприятия и вот-вот им на замену придут свежие силы. Ну, это их распространенная практика — до последнего убеждать свои войска, что они не в окружении, не отступают, — сказал Филипоненко.

Ранее стало известно, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Бахмутское Донецкой Народной Республики. До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал Соледарское и Бахмутское направления одним из самых сложных участков фронта и заявлял, что оборона там будет усилена.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что командиры ВСУ отправили наемников в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление российских войск. По его словам, наемники снабжены оружием натовского образца, в каждой группе есть переводчик, так как общение проходит на английском языке.