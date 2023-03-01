В ЛНР рассказали о подростках, отправленных Киевом бороться за Артемовск Марочко: Киев отправил в Артемовск подростков для участия в боевых действиях

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

В Артемовск прибыл автобус с несовершеннолетними для оказания помощи батальону «Айдар» в ведении боевых действий, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко. По его словам, ранее многие прибывшие подростки участвовали в молодежном движении националистов.

В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие автобуса с молодыми людьми (около 30 человек), не достигшими совершеннолетия. Установлено, что они прибыли в штурмовой батальон «Айдар» для оказания помощи в ведении боевых действий, — написал Марочко.

По словам подполковника НМ ЛНР в отставке, прибывшие подростки ранее проходили обучение в детских лагерях. По сведениям Марочко, смены были направлены на «экстремистскую и террористическую деятельность».

Ранее Марочко сообщал, что командование ВСУ перебрасывает в Часов Яр в пригороде Артемовска в ДНР военнослужащих, прошедших обучение на полигонах НАТО в европейских странах. По его словам, прибывший личный состав отличается высокой дисциплиной и мотивацией. Марочко отметил, что Киев также направляет в населенный пункт вооружение и технику.