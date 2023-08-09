В ЛДПР призвали восстановить заброшенные санатории для участников СВО Депутат Диденко призвал восстановить заброшенные санатории для реабилитации участников СВО

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В каждом регионе России есть неработающие санатории и пансионаты, которые можно восстановить и использовать для реабилитации участников спецоперации, заявил NEWS.ru замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко. По его словам, большинство раненых бойцов нуждаются в многомесячном лечении, однако мест для них не хватает.

Сегодня из общей массы раненых участников СВО 70% приходится на минно-взрывные ранения, 10% — на заболевания, 10% — это на пулевые огнестрельные ранения и 10% — на другие травмы. Большинству раненых требуется серьезная многомесячная реабилитация, однако специализированных реабилитационных центров в стране не хватает, — заявил Диденко.

Перед восстановлением соответствующих объектов необходимо провести инвентаризацию и изъять у собственников выбранные здания, добавил он. На это потребуются значительные средства из бюджета, однако на героях экономить нельзя.

Вдобавок расходы можно минимизировать, используя, к примеру, механизмы государственно-частного партнерства. Появление в регионах таких центров, помимо всего прочего, позволит создать в регионах новые рабочие места и даст дополнительный импульс развитию социальной сферы, — указал депутат.

Ранее в ЛДПР предложили бесплатно протезировать зубы участникам спецоперации. По словам главы фракции Леонида Слуцкого, необходимо расширить перечень социальных гарантий для соответствующей категории населения.