В ЛДПР призвали создать многомиллионную контрактную армию Слуцкий: ЛДПР настаивает на создании контрактной армии численностью не менее 7 млн

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в личном Telegram-канале написал о том, что в партии продолжают настаивать на создании контрактной армии. Ее численность, по словам политика, должна составлять по меньшей мере 7 млн человек. При этом Слуцкий подчеркнул, что «никакие ЧВК» стране не нужны.

Мы избежали большой крови. Но ЛДПР продолжает настаивать: для обеспечения безопасности нам необходима контрактная армия численностью не менее 7 млн военнослужащих и гражданского персонала, — написал политик.

Он также отметил, что в действующей российской армии существуют определенные проблемы, «но решать их не ЧВК».

Ранее бывший помощник главы государства и замруководителя президентской администрации Владислав Сурков выступил против существования ЧВК в России. По мнению экс-чиновника, идея частных военных компаний заимствована на Западе и не соответствует российской военной и политической культуре.

В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер», которые 24 июня вошли в Ростов-на-Дону, «не делали ничего предосудительного». По его словам, они выполняли приказы своего руководства. Депутат отметил, что не нужно запрещать ЧВК.

Также глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в данный момент не видит необходимости в подготовке отдельного законопроекта, касающегося деятельности частных военных компаний (ЧВК)