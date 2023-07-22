В ЛДПР призвали представить к награде погибшего военкора Журавлева Слуцкий призвал представить погибшего в зоне СВО военкора Журавлева к госнаградам

Фото: vk.com/nazbol

Ростислав Журавлев

Смерть военкора РИА Новости Ростислава Журавлева является большой трагедией для всех россиян, журналист на протяжении длительного времени выполнял важнейшую работу, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, военные корреспонденты достойны почестей и государственных наград.

Военкоры всегда на переднем крае показывают неприкрытую правду. Они достойны почестей и наград. Именно поэтому мы уже вышли с инициативой присваивать военкорам статус участников боевых действий, — сказал Слуцкий.

Лидер либерал-демократов подчеркнул, что Журавлев прожил короткую, но очень яркую жизнь, и его репортажи навеки будут вписаны в летописи российского противостояния мировому нацизму.

Утром 22 июля РИА Новости сообщило о гибели Журавлева в районе населенного пункта Пятихатки, где группа журналистов попала под огонь ВСУ. По данным агентства, были ранены еще три журналиста, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Минобороны РФ в свою очередь заявило, что военкор РИА Новости скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. По данным ведомства, журналисты прибыли в Запорожскую область для освещения артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. Украинская армия нанесла удар по группе военкоров около 12:00, уточнили в Минобороны.